PSG volta atenções para Campeonato Francês após derrota na Champions

Derrotado pelo Arsenal no meio de semana (2 a 0) na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para o Campeonato Francês, com a visita ao Nice no jogo que fecha a 7ª rodada, no domingo. Por enquanto, o PSG divide a liderança com o Monaco, ambos com 16 pontos, três a mais que o Olympique de Marselha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas a noite de Champions mostrou as carências do time parisiense, sem seu líder técnico, Ousmane Dembélé, fora do jogo contra o Arsenal por não cumprir "de maneira grave as obrigações da equipe", segundo o técnico Luis Enrique.

O espanhol explicou que está construindo uma equipe baseado na juventude e na polivalência, um sistema de rotação permanente que dificulta a consolidação de um padrão de jogo. "Para saber o nível real da nossa equipe teremos que esperar o final da temporada", disse o treinador em entrevista coletiva, que mais uma vez foi rude com um jornalista do Canal+. "Não tenho nenhuma intenção de te explicar [seu plano tático] porque você com certeza não entenderia", disse Luis Enrique.

Mas será que os jogadores entendem? Abrir mão de Dembélé, "o jogador mais desequilibrante do mundo", segundo suas próprias palavras, deixou o time com Bradley Barcola, Lee Kang-in (novo 'falso 9') e Desiré Doué como trio de ataque, que passou despercebido no jogo em Londres. Mas a semana de Champions também foi de boas notícias para o futebol francês. O Brest goleou o RB Salzburg por 4 a 0 na Áustria e está entre os líderes da fase de liga, enquanto o Lille conseguiu uma vitória histórica ao bater o Real Madrid por 1 a 0. Agora, as duas equipes precisam confirmar o bom momento na Ligue 1, com o Brest recebendo o Le Havre no domingo e o Lille jogando em casa contra o Toulouse no sábado.

O Monaco, que também disputa a Champions, começou o torneio europeu com uma vitória sobre o Barcelona (2-1) e na segunda rodada empatou fora de casa com o Dínamo de Zagreb (2 a 2). No sábado, o time do Principado visita o Rennes para continuar disputando a liderança com o PSG. Por sua vez, o Olympique de Marselha, que ficou para trás depois de perder para o Strasbourg (1 a 0), abre a rodada na sexta-feira contra o Angers, no Vélodrome.

