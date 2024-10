O que se sabe sobre a evacuação de estrangeiros do Líbano

Confira o que se sabe sobre as operações de evacuação em curso:

Espanha, Rússia, França e Grécia foram os últimos países a iniciar, nesta quinta-feira (3), a evacuação de seus cidadãos do Líbano, no contexto das operações organizadas desde o início das incursões terrestres de Israel.

Fontes oficiais do Ministério de Assuntos Exteriores informaram que "a fase atual de evacuação foi concluída com o traslado para a Espanha de cerca de 200 espanhóis, 40 libaneses, além de cidadãos de Argentina, EUA, Itália, França, Reino Unido e Venezuela".

- Rússia -

A Rússia evacuou 60 familiares e pessoas próximas de diplomatas em missão no Líbano, anunciou o Kremlin nesta quinta-feira. Um avião decolou de Beirute por ordem do presidente Vladimir Putin, informou o ministério de Emergências no Telegram.

- França -