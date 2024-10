'Nunca mais' na Venezuela, diz dirigente chavista sobre Centro Carter

O presidente do Parlamento da Venezuela, o poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez, disse, nesta quinta-feira (3), que expressou à representante do Centro Carter durante as últimas eleições o seu desejo de que esta organização - que mostrou supostas atas de votação na OEA - "nunca mais" volte ao país.

Jennie Lincoln, chefe da missão de observação desta organização durante as eleições de 28 de julho, apresentou ontem, perante o plenário da Organização dos Estados Americanos (OEA), "atas originais" da apuração, das quais a oposição garante ter 87% do total e que comprovam sua vitória nas presidenciais.

"As mesmas atas 'chimbas' [falsas], 'balurdas' [toscas] que já desmontamos, que já destruímos, de [a líder opositora] María Corina Machado, agora estão sendo mostradas pela funcionária da USAID", disse Rodríguez em referência a Lincoln, que ele já relacionou no passado com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional.