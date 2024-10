No Equador, governo decreta estado de emergência em Quito e em 6 províncias por violência

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou novo estado de emergência por 60 dias em duas cidades, incluindo a capital Quito, e em outras seis províncias por conta da violência crescente. O mandatário justificou a medida mencionando a situação difícil que o país enfrenta desde a fuga do chefe do narcotráfico, Adolfo Macías, vulgo Fito, de uma prisão em Guayaquil no início do ano.

O decreto estabelece a restrição dos direitos de inviolabilidade de domicílio, correspondência e liberdade de reunião, além do toque de recolher em 19 cidades dessas províncias, das 22 horas às 5 horas - exceto na capital equatoriana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um relatório do Ministério do Interior diz que "os grupos criminosos estão atuando com um nível alarmante de organização e letalidade". Fonte: Associated Press