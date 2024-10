Napoli recebe Como para se manter líder da Serie A na data Fifa

Mas a defesa do título na última edição do campeonato foi um fracasso após a saída do técnico Luciano Spalletti, com a equipe terminando apenas na décima colocação, a 40 pontos da campeã Inter de Milão e fora das copas europeias.

O Napoli, líder do Campeonato Italiano pela primeira vez desde o título de 2023, abre a 7ª rodada nesta sexta-feira (4) recebendo o Como e tem a chance de se manter no topo da tabela durante a data Fifa de outubro.

Um ponto atrás, a Juve vai a campo no domingo, sabendo do resultado dos napolitanos, para receber um adversário que também está na parte de baixo da tabela, o Cagliari (16º).

Agora, com a paralisação do campeonato pela data Fifa, o Napoli terá uma chance de ouro contra o recém-promovido Como (20º), comandado pelo ex-meia espanhol Cesc Fàbregas em sua primeira experiência como treinador.

O sinal de alerta foi ligado na 1ª rodada, com o Napoli derrotado por 1 a 0 pelo Verona, mas desde então o time somou quatro vitórias e um empate, contra a vice-líder Juventus.

Três equipes estão empatadas a dois pontos da liderança: Milan, Inter e Torino.

O Milan fecha a rodada no domingo visitando a Fiorentina (11ª) com a moral baixa após a derrota diante do Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões (1 a 0), depois de perder na estreia da competição europeia para o Liverpool (3 a 1).

Sua arquirrival, a Inter teve um melhor início no torneio continental: empate sem gols com o Manchester City e goleada sobre o Estrela Vermelha (4 a 0). Na 7ª rodada da Serie A, os 'nerazzurri' recebem no sábado o surpreendente Torino, em um confronto direto entre duas equipes que aspiram a liderança.