Líbano: Explosões são registradas perto de aeroporto de Beirute

Agências internacionais de notícia relataram fortes explosões na noite desta quarta-feira, 3, perto do aeroporto internacional de Beirute, no Líbano. Em vídeos captados no momento das explosões, é possível ouvir uma série de estrondos, seguido de nuvens de fumaça emergindo de uma região da capital faz fronteira com o subúrbio de Dahieh, reduto do Hezbollah na cidade e alvo constante de ataques aéreos israelenses.

A Agência Nacional de Notícias estatal do Líbano relata que houve mais de 10 ataques aéreos consecutivos na área. Não está claro o que foi o alvo ou se há vítimas.

Mais cedo nesta quinta-feira, 3, militares israelenses alertaram moradores para saírem da cidade de Nabatieh e outras comunidades no sul do Líbano que ficam ao norte de uma zona tampão declarada pela ONU, sinalizando que poderiam ampliar a operação terrestre lançada no início desta semana contra o grupo Hezbollah.