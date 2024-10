Irã lança mísseis contra Israel

Sirenes são acionadas em Israel e autoridades pedem que população procure espaços seguros. Lançamentos ocorrem após alerta dos EUA sobre "ataque iminente" pelo regime iranianoO regime do Irã lançou no início da noite desta terça-feira (01/10) uma ataque com om mísseis balísticos contra Israel, afirmaram autoridades israelenses. Sirenes foram acionadas em todo território de Israel e há relatos de explosões em Tel Aviv e Jerusalém. Autoridades militares e da Defesa Civil de Israel pediram que a população se abrigue em locais seguros. A mídia israelense apontou que o Irã lançou mais de 100 mísseis contra Israel. Não está claro se os mísseis estão atingindo alvos ou sendo interceptados no céu sobre as cidades. Esse é o primeiro ataque direto do Irã contra Israel desde abril, quando Teerã atacou duas bases aéreas israelenses com mísseis e drones e atingiu partes das Colinas de Golã ocupadas. Naquela ocasião, a maioria das armas lançadas pelo Irã foram interceptadas por Israel, pelos Estados Unidos ou por países árabes da região, como a Jordânia. Mais cedo, um funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos advertiu que o Irã estava preparando um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel. "Os Estados Unidos estão apoiando os preparativos de defesa" para este ataque iminente, declarou a fonte. Da mesma forma, esse funcionário da Casa Branca alertou o Irã sobre "sérias consequências" se o ataque prosseguir. Na segunda-feira, quando Israel iniciou uma incursão terrestre no sul do Líbano, os Estados Unidos ainda não tinham detectado movimento de equipamento militar no Irã, embora fontes americanas tenham alertado para a capacidade do Irã de se mobilizar rapidamente, segundo a emissora NBC. Na manhã desta terça, Israel alertou os libaneses a evacuarem para o norte do rio Awali, a cerca de 60 quilômetros de distância da fronteira. A região se esvaziou em grande parte no último ano, com as trocas de tiros dos dois lados. O aviso de evacuação levantou especulações sobre a profundidade com que Israel planeja enviar suas forças para o Líbano. jps (EFE, AFP, ots)