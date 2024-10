Hamas reivindica autoria de atentado em Tel Aviv

Ataque terrorista deixou sete mortos no bairro de Jaffa pouco antes de o Irã lançar mísseis balísticos contra Israel. Hamas diz que os dois homens que executaram o atentado eram membros do grupo.O grupo radical islâmico Hamas reivindicou a autoria do ataque terrorista em Tel Aviv que deixou sete mortos e 17 feridos na noite de terça-feira (01/10). O ataque ocorreu momentos antes de oIrã lançar centenas de mísseis balísticos contra Israel, em mais um episódio da escalada de tensão entre os países da região. Um atirador abriu fogo com um fuzil de assalto em uma avenida movimentada e em uma estação de trem no bairro de Jaffa, enquanto outro homem atacou pedrestres com uma faca. Segundo o Hamas, os dois eram membros do grupo e vieram da cidade palestina de Hebron, ocupada pelos israelenses, no sul da Cisjordânia. As autoridades de Israel disseram que os dois agressores não tinham passagem pela polícia, embora um dos atiradores tenha sido acusado no passado de perturbação da paz em uma manifestação. Segundo a polícia, eles atiraram e esfaquearam passageiros até que foram "neutralizados". Durante a noite, a agência de segurança israelense e o exército prenderam vários suspeitos em Hebron e Jerusalém, que teriam ajudado os atiradores. Ainda não está claro como os dois homens entraram em Israel. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, também atua em várias cidades e campos de refugiados na Cisjordânia. Atentado deixou sete mortos Segundo o ministério das Relações Exteriores da Grécia, um cidadão grego estava entre as pessoas mortas do tiroteio. O país chamou o ataque de "terrorista". Um moldávio, um georgiano e três israelenses também estão entre os mortos. Uma das vítimas ainda não foi identificada. Desde o início da ofensiva terrorista do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, o grupo já matou ao menos 23 pessoas em território israelense. A violência na Cisjordânia ocupada também aumentou. Tropas israelenses ou colonos mataram pelo menos 682 pessoas no território palestino desde 7 de outubro, de acordo com dados do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. O embaixador da Alemanha em Israel, Steffen Seibert, citou o ataque terrorista em Jaffa em uma publicação no X. "Um horrível ataque terrorista em [Tel Aviv/Jaffa] com várias pessoas assassinadas - e Israel sob ondas de ataque de centenas de mísseis iranianos. Podemos ouvir os estrondos mais altos do que nunca de dentro de nossos abrigos”, disse ele. gq (afp, ap, dpa)