Governo do leste da Líbia levanta bloqueio à produção e exportação de petróleo

O governo que controla o leste da Líbia anunciou, nesta quinta-feira (3), que levantou o bloqueio à produção e exportação de petróleo, o qual manteve por um mês devido a uma disputa com as facções que controlam o restante do país sobre a direção do banco central.

O governo de Benghazi, que não é reconhecido pela comunidade internacional, mas que controla a maioria dos campos de petróleo, anunciou em uma publicação no Facebook que "levanta o bloqueio de força maior e retoma a exploração e exportação de todos os campos".

A Corporação Nacional de Petróleo confirmou o fim do bloqueio, que reduziu pela metade a produção de petróleo para cerca de 600.000 barris por dia.