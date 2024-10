Forças de Israel ordenam que cidadãos do sul do Líbano fujam antes de novo ataque terrestre

As Forças Armadas de Israel (IDF) ordenaram no período da tarde desta quinta-feira (pelo horário de Brasília) que cidadãos que residem ao sul do Líbano evacuem suas casas e se dirijam a regiões seguras, em uma nova sinalização de que pretende avançar em sua incursão terrestre contra o Hezbollah.

Além disso, o IDF afirma ter atingido mais 15 alvos do Hezbollah no Líbano, em regiões residenciais, informaram os militares, em nota.