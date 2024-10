Evo Morales se declara perseguido na Bolívia após mandado de prisão anulado

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales, investigado por um suposto caso de tráfico de pessoas que envolve uma menor de idade, declarou-se perseguido e ameaçado nesta quinta-feira (3), após uma ordem de prisão contra si que foi anulada pela Justiça.

O líder indígena e hoje chefe da oposição está no centro de um escândalo que veio à tona na quarta-feira, quando a promotora Sandra Gutiérrez denunciou que foi destituída por pedir a prisão de Morales no âmbito de uma investigação por "tráfico de pessoas".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sem se referir ao expediente, Morales escreveu na rede social X: "Não me causa estranhamento nem preocupação. Todos os governos neoliberais, incluído o atual, me ameaçaram, me perseguiram, me prenderam, tentaram me matar. Não tenho medo! Não vão me calar!"