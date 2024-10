Caso Madeleine McCann: promotores pedem prisão para suspeito por conta de outra investigação

Promotores alemães pediram na quarta-feira, 2, uma condenação por crimes sexuais e uma sentença de 15 anos de prisão para um homem que também está sendo investigado separadamente pelo desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann.

O cidadão alemão de 47 anos, identificado pela mídia local como Christian Brueckner, está sendo julgado no tribunal estadual de Braunschweig, no norte da Alemanha, por crimes que teria cometido em Portugal entre 2000 e 2017. As alegações finais do julgamento, que começou em fevereiro, começaram na quarta-feira.

A promotora Ute Lindemann argumentou que ele deve ser condenado por duas acusações de estupro e duas de abuso sexual, e deve permanecer em detenção preventiva após cumprir a pena de 15 anos, informou a agência de notícias alemã DPA.

Lindemann disse que ele deve ser absolvido de uma terceira acusação de estupro. A defesa deve apresentar seu caso na segunda-feira, e o veredicto pode ser dado na terça. O suspeito não foi acusado no caso McCann, no qual está sendo investigado por suspeita de homicídio.