Astro do country Garth Brooks é acusado de estupro

A mulher, identificada no processo com o pseudônimo Jane Roe, disse que o cantor a submeteu em diversas ocasiões a insinuações sexuais não desejadas, como tocá-la pelas partes íntimas ou se expor na frente dela quando trabalharam juntos em 2019.

Também chega dias depois que cerca de 120 pessoas denunciaram o rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs por abuso sexual, e ele já enfrenta acusações federais por associação criminosa e tráfico sexual.

"Os predadores sexuais não estão apenas no mundo corporativo americano, em Hollywood e nas indústrias do rap e do rock and roll, mas também no mundo da música country", disseram em um comunicado enviado à AFP os advogados da parte acusadora, Douglas Wigdor, Jeanne Christensen e Hayley Baker.

"Estamos confiantes de que Brooks será obrigado a responder por suas ações", acrescentaram.