Técnico Aliou Cissé é demitido da seleção do Senegal

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou nesta quarta-feira (2) a demissão do técnico Aliou Cissé do comando da seleção do país a pedido do governo, insatisfeito com os resultados recentes e com sua baixa popularidade entre os torcedores.

A FSF informou em comunicado que recebeu uma carta da ministra dos Esportes de Senegal, Khady Diéne Gaye, pedindo a não renovação do contrato do treinador, que terminou em 31 de agosto.

Cissé era alvo de críticas desde a eliminação da seleção senegalesa nas oitavas de final da última Copa Africana de Nações (CAN), em janeiro deste ano, diante da anfitriã Costa do Marfim, posteriormente campeã.