Soldados matam seis migrantes no sul do México

Seis migrantes foram mortos na noite de ontem por soldados do Exército mexicano em uma estrada do estado de Chiapas, no sul do país, informou nesta quarta-feira a Secretaria de Defesa do México (Sedena).

Quatro deles morreram no local do incidente, enquanto outros dois faleceram enquanto recebiam atendimento em um hospital da região, de acordo com o comunicado da Sedena.

O grupo era composto por cidadãos "de nacionalidades egípcia, nepalesa, cubana, indiana e paquistanesa", acrescentou a secretaria, sem especificar a origem dos mortos.