República Dominicana anuncia que deportará 10 mil haitianos em situação irregular por semana

O governo da República Dominicana anunciou nesta quarta-feira (2) um plano de "execução imediata" para deportar 10.000 haitianos que não tenham documentos a cada semana, como uma nova medida para tentar controlar a migração irregular do país vizinho.

"Esta operação busca reduzir o excesso de população migrante que se percebe nas comunidades dominicanas e será realizada sob protocolos estritos que assegurem o respeito aos direitos humanos", disse o porta-voz da presidência, Homero Figueroa, após uma reunião com o presidente Luis Abinader e o Conselho de Segurança.

A decisão foi adotada diante da "lentidão" com que, segundo o governo dominicano, avançam as ações internacionais para a "pacificação" deste empobrecido país, assolado pela violência das gangues e por uma crise política e social crônica, e com quem os dominicanos compartilham a ilha Hispaniola.