Israel bombardeou novamente, nesta quarta-feira (2), o sul de Beirute, um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah, e ameaçou Teerã com retaliação após o ataque com mísseis do dia anterior, ignorando os apelos internacionais para uma desescalada.

Um "Heil Hitler!" aos gritos durante reunião eleitoral, cartas com substâncias suspeitas e ameaças "pessoalmente". As narrativas de desinformação nos Estados Unidos antes das eleições de 5 de novembro trouxeram ameaças aos membros eleitorais da vida real.

Calor extremo, outra forma de pena de morte para os presos no Texas

A noite previa sua morte na prisão, a Patrick Womack, de 50 anos, negaram um banho de água gelada para se refrescar do calor. Com sensações térmicas que superam os 45ºC, as prisões do Texas são "fornos de tijolos" no verão.

BUENAVENTURA, Colômbia:

Subsídio para 'não matar': jovens arrancados pela violência na Colômbia

De acordo com as leis criminais do bairro onde cresceu, no Pacífico colombiano, Franklin Mina deveria ter sido membro de uma gangue. Mas em vez disso ele é comerciante e estuda graças a um subsídio que o presidente Gustavo Petro chamou de "pagar por não matar".

PUERTO SAN JULIÁN, Argentina:

Patagônia chilena e argentina verão 'anel de luz' devido ao eclipse solar

Parte do Hemisfério Sul testemunhará, nesta quarta-feira (2), um eclipse anular que ocorrerá quando a Lua cobrir o Sol quase completamente, deixando um anel de luz visível, um espetáculo que pode ser visto em seu máximo esplendor na Patagônia chilena e argentina.

-- EUROPA

CIDADE DO VATICANO:

Papa abre novo ciclo de debates sobre o futuro da Igreja Católica

O papa Francisco abriu, nesta quarta-feira (2), a segunda assembleia geral de uma cúpula mundial sobre o futuro da Igreja Católica, pressionada por questões como o papel das mulheres e a violência sexual contra menores.

KIEV:

Exército ucraniano retira-se de Vugledar, uma cidade estratégica na frente oriental

As forças ucranianas anunciaram, nesta quarta-feira (2), a sua retirada de Vugledar, cedendo esta cidade militar e simbolicamente importante aos russos após dois anos e meio de combates, prova das crescentes dificuldades que enfrentam no leste da Ucrânia.

LYMAN, Ucrânia:

Mídia impressa conecta os ucranianos da linha de frente com o mundo

Sem eletricidade, e muito menos internet, os habitantes de Lyman aguardam ansiosos pela chegada de Valentina Bikova, a distribuidora de um jornal local, cuja cidade, a leste da Ucrânia, é regularmente bombardeada pelas tropas russas.

TÓQUIO:

Nintendo inaugura seu primeiro museu

A Nintendo inaugurou nesta quarta-feira (2), em uma fábrica reformada de Kioto, o primeiro museu dedicado à longa história da empresa japonesa de jogos eletrônicos, do início como produtora de cartas de baralho até o sucesso global de franquias como "Super Mario".

