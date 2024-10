OpenAI levanta US$ 6,6 bilhões e agora vale US$ 157 bilhões

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira (2) que fechou uma rodada de capitalização, na qual obteve 6,6 bilhões de dólares (R$ 35,9 bilhões), o que leva a empresa a valer 157 bilhões de dólares (R$ 855 bilhões). Com isso, a criadora do ChatGPT se consolida como uma das ações de maior destaque no campo da inteligência artificial (IA) generativa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Toda semana, mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo usam o ChatGPT para melhorar seu trabalho, criatividade e educação", afirmou a empresa em um breve comunicado.

Há semanas circulavam na imprensa americana nomes de possíveis interessados em investir na empresa, incluindo a Microsoft, que já investiu US$ 13 bilhões (R$ 70,8 bilhões) na startup, e a Nvidia, outra líder no setor de IA graças a seus chips de alto desempenho. De acordo com o Wall Street Journal, a Apple, que já usa os modelos da OpenAI em seu novo sistema de IA, recentemente saiu das negociações para participar do financiamento da empresa. A OpenAI impulsionou o boom da IA no final de 2022 com o lançamento do ChatGPT, que permite obter respostas e desenvolver conteúdos por meio de pedidos em linguagem natural.