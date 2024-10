Número de mortos em atentado em Tel Aviv sobe para sete

Algumas horas antes, a polícia anunciou que seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um atentado, cometido com arma automática e arma branca, executado por "dois terroristas".

O número de vítimas do ataque de terça-feira (1) contra uma estação de transporte público em Tel Aviv aumentou para sete mortos após o falecimento de uma das pessoas feridas por dois palestinos armados, anunciaram fontes médicas.

Os agressores foram "neutralizados" por civis que utilizaram suas armas pessoais. Um deles faleceu e outro foi levado para o hospital em estado grave, segundo a polícia.

O atentado aconteceu na parada Sderot-Yerushalayim, no bairro de Jaffa. Os dois agressores abriram fogo dentro do vagão antes de descer e prosseguiram com o ataque, segundo a polícia.

Segundo os primeiros elementos da investigação, os dois homens eram procedentes da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.