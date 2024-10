Gangue de supremacistas brancos é alvo de operação antidrogas nos EUA

Dezenas de integrantes de uma gangue violenta de supremacistas brancos foram acusados nesta quarta-feira de comercializar drogas no estado americano da Califórnia, no que o governo dos Estados Unidos considerou um duro golpe contra uma organização criminosa neonazista.

Um arsenal de armas ilegais e drogas potentes, entre elas o fentanil, foi apreendido em operações simultâneas contra os Peckerwoods do Vale de San Fernando, gangue que atua perto de Los Angeles.

“A ideologia violenta dos supremacistas brancos Peckerwood e sua extensa atividade criminosa ameaçam a nossa comunidade”, disse o procurador americano Martin Estrada. “Ao supostamente se envolverem com tudo, desde tráfico de drogas até crimes com armas de fogo, roubo de identidade, fraudes relacionadas à Covid, e com sua aliança com uma gangue neonazista das prisões, os Peckerwoods são uma força destrutiva.”