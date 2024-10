Exército israelense anuncia sua primeira baixa nos combates no Líbano

Um soldado israelense morreu em combate no Líbano, informou, nesta quarta-feira (2), o exército de Israel, que no início da semana lançou uma incursão em solo libanês para atacar posições do movimento pró-iraniano Hezbollah. "O capitão Eitan Itzhak Oster, de 22 anos, caiu nos combates no Líbano" nesta quarta-feira, anunciou o Exército em um comunicado. Esta foi a primeira baixa anunciada do Exército de Israel no Líbano desde a sua ofensiva na segunda-feira. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta quarta-feira, o Hezbollah relatou ter lutado com tropas israelenses que se “infiltraram” no sul do Líbano. O movimento islamista libanês também disse que bombardeou vários pontos ao norte de Israel.

O Exército libanês confirmou que soldados israelenses realizaram uma breve invasão nesta quarta-feira em dois pontos no sul do Líbano. "Uma força do inimigo israelense cruzou a Linha Azul (que separa os dois países) em uma distância de 400 metros em território libanês", em dois setores, "antes de se retirar", disse o Exército libanês em sua conta na rede X. O Exército do Líbano também anunciou que um drone de Israel atacou uma de suas unidades no sul do país, ferindo um soldado.