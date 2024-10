EUA: candidatos à vice-presidência defendem Donald Trump e Kamala Harris durante debate

O republicano J.D. Vance e o democrata Tim Walz, candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, se enfrentaram em um debate na terça-feira e defenderam pontos cruciais dos programas de governo de seus aspirantes à presidência, em um evento marcado pela situação no Oriente Médio e pela devastação provocada pelo furacão Helene em vários estados americanos.

Os companheiros de chapa do republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris apertaram as mãos no estúdio do canal CBS em Nova York, em um debate marcado pela cortesia.

As moderadoras, as jornalistas Norah O'Donnell e Margaret Brennan, fizeram perguntas sobre como enfrentar a crise no Oriente Médio, que com o lançamento de 200 mísseis do Irã contra Israel na terça-feira pode virar um conflito regional.