Embaixador de Israel na ONU diz que resposta ao Irã 'será dolorosa'

O embaixador de Israel junto à Organização das Nações Unidas (ONU), Danny Danon, pediu nesta terça-feira. 1º, que o Conselho de Segurança da entidade se reúna em uma sessão de emergência para condenar o ataque do Irã ao país. As forças israelenses responderão à ofensiva com força, segundo Danon. "O Irã sentirá em breve as consequências das suas ações. A resposta será dolorosa", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.