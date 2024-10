Comissão legislativa francesa rejeita proposta de destituição de Macron

Uma comissão legislativa francesa rejeitou, nesta quarta-feira (2), por ampla maioria, uma proposta de destituição do presidente Emmanuel Macron, a qual acusa o chefe de Estado de não ter respeitado os resultados das eleições legislativas.

O objetivo do texto é levar o presidente perante ambas as câmaras do Parlamento por "incumprimento das suas funções manifestamente incompatível com o exercício do seu mandato".

No entanto, a Comissão de Leis da Assembleia Nacional, a câmara baixa do Parlamento francês, rejeitou-a por 54 votos a 15. Apenas os membros da A França Insubmissa (LFI, esquerda radical), os comunistas e os ambientalistas votaram a favor.