Revista francesa Paris Match passa do controle de um bilionário para outro

A famosa revista francesa Paris Match passou, nesta terça-feira (1) das mãos de um magnata conhecido por suas opiniões conservadoras, Vincent Bolloré, para as mãos do bilionário Bernard Arnault, proprietário do grupo de luxo LVMH.

A venda, avaliada em 120 milhões de euros (cerca 735 milhões de reais na cotação atual), causou surpresa na França quando foi anunciada em fevereiro.

Com 75 anos de história e uma circulação de 440 mil exemplares, a Paris Match passará a integrar o grupo de mídia Les Échos-Le Parisien, dois jornais já controlados pelo grupo LVMH.