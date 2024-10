Israel reabre espaço aéreo após ataque do Irã, anunciam autoridades aeroportuárias

O espaço aéreo israelense foi reaberto nesta terça-feira (1º), anunciaram as autoridades aeroportuárias, após o ataque com mísseis do Irã.

"O espaço aéreo está aberto. As decolagens e aterrissagens serão retomadas na próxima hora", declararam as autoridades aeroportuárias em um comunicado.

