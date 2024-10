Incêndio em ônibus escolar deixa vários mortos na Tailândia

Os tanques do combustível do veículo, que circulava com gás natural, pegaram fogo, acrescentou a fonte.

As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram enormes chamas no ônibus, em uma estrada movimentada que liga Bangcoc aos subúrbios do norte.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas as equipes de emergência precisaram aguardar o resfriamento do ônibus antes do início da operação para recuperar os corpos.