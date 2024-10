Greve em portos dos EUA se inicia com consequências para o comércio

O sindicato anunciou que "fechou (as atividades em) todos os portos do Maine ao Texas”.

"Estamos dispostos a lutar o tempo que for necessário (...) para obter os salários e as proteções contra a automatização (do trabalho) que nossos membros da ILA merecem", afirmou nesta terça-feira o presidente do sindicato, Harold Daggett, em um comunicado.

- Más notícias para Kamala Harris, em plena campanha -