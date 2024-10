Exército russo afirma ter tomado outra cidade no leste da Ucrânia

Há semanas, as tropas russas estão se aproximando de Pokrovsk, que foi amplamente evacuada e submetida a frequentes bombardeios.

“Unidades do agrupamento armado Centro libertaram Krutoi Yar”, Kruti Yar em ucraniano, disse o ministério da defesa russo em um comunicado.

O Exército russo disse, nesta terça-feira (1), que tomou uma nova cidade no leste da Ucrânia, Kruti Yar, cerca de 10 km a sudeste da cidade de Pokrovsk, um importante centro logístico para as tropas ucranianas.

As forças russas estão determinadas a tomar essa cidade mineradora na região de Donetsk, que é muito importante para a logística do Exército ucraniano.

Das aproximadamente 60 mil pessoas que viviam lá antes do início da ofensiva russa em fevereiro de 2022, apenas 16 mil permanecem, de acordo com as autoridades ucranianas.

Na região de Donetsk, as tropas de Moscou também estão se aproximando da cidade de Toretsk. Na segunda-feira, eles afirmaram ter tomado uma pequena cidade a menos de cinco quilômetros ao sul.