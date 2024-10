Embaixada dos EUA em Israel ordena a seu pessoal e a suas famílias que busquem refúgio

A embaixada dos Estados Unidos em Israel pediu, nesta terça-feira (1º), ao seu pessoal e aos seus familiares que se abriguem no local onde se encontram ante as advertências sobre um possível ataque com mísseis do Irã.

"Devido à atual situação de segurança, a embaixada dos Estados Unidos ordenou a todos os empregados do governo americano e aos seus familiares que se abriguem no local até novo aviso", indicou em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

ds/jd/kir/hgs/mb/dd/aa