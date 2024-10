Chanel volta a desfilar no Grand Palais, antes de anunciar novo diretor artístico

A marca Chanel voltou nesta terça-feira(1º) ao Grand Palais de Paris, palco de grandes desfiles do lendário Karl Lagerfeld, para apresentar uma coleção de verão desenhada pelas equipes da casa, à espera de uma nova direção artística.

Entre as peças da coleção, penas adornam óculos, casacos e vestidos, uma homenagem ao 'savoir faire' das "plumassières", tão apreciadas pela casa.

Uma imensa gaiola foi instalada no centro da ala central, em homenagem à que Gabrielle Chanel recebeu de presente e que inspirou o famoso anúncio de 1992 com Vanessa Paradis do perfume "Coco".

"Respiramos, sonhamos", foi o lema da Chanel para esta coleção, que é "uma ode à delicadeza, à leveza, ao movimento", segundo o comunicado.