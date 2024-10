Candidatos à vice-presidência dos EUA se enfrentam em debate de 'alta intensidade'

Trump recusou um segundo embate com Harris, por isso o desta terça-feira em Nova York na rede CBS deve ser a última possibilidade de ver um embate entre as duas candidaturas.

Os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, J.D. Vance e Tim Walz, se enfrentam, nesta terça-feira (1º), em um debate importante no qual disputarão os votos decisivos dos estados-pêndulo do coração dos Estados Unidos.

Vance, de 40 anos, e Walz, de 60, defendem ser a verdadeira voz dos cruciais estados indecisos do Meio Oeste que podem decidir por poucos milhões de votos o vencedor dessas eleições que seguem empatadas tecnicamente a cinco semanas do pleito, em 5 de novembro.

"Abrirá o apetite de muita gente para 5 de novembro", disse à AFP Thomas Whalen, professor associado de Ciências Sociais na Universidade de Boston.

Walz e Vance são veteranos militares com credenciais sólidas de trabalhadores: Vance é conhecido por ser o autor das memórias "Hillbilly Elegy" e Walz por ser um ex-professor e treinador de futebol americano.

Mas as similaridades acabam aí. Vance compartilha o vício de Trump em criar polêmica, seja difamando as mulheres democratas de preferir os gatos ao invés de ter filhos, ou promovendo as falsas afirmações de que os imigrantes haitianos de uma cidade de Ohio comem os animais de estimação.