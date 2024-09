'Vou embora muito feliz', diz López Obrador em seu último dia como presidente mexicano

Andrés Manuel López Obrador afirmou, nesta segunda-feira (30), que vai embora "muito feliz" da presidência do México, que deixa com 70% de popularidade, e destacou as conquistas de seu governo assim como a satisfação de passar o bastão para sua aliada Claudia Sheinbaum na terça-feira.

"Vou embora muito feliz, também porque vou entregar a faixa presidencial a uma mulher excepcional amanhã", disse em sua última coletiva de imprensa "matinal" que manteve de segunda a sexta durante seu mandato único de seis anos para somar 1.436 edições, segundo contagens da consultoria Spin.

Como parte de suas últimas ações como chefe de Estado, assinou a promulgação de duas reformas constitucionais propostas por ele mesmo e aprovadas pelos congressos federal e estaduais, dominados amplamente pelo partido governista Morena e seus aliados.