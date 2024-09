Sete mortos em novo massacre no Equador em meio à violência do narcotráfico

A Polícia acrescentou na rede social X que suas "unidades especializadas estão no local para investigar, com o objetivo de elucidar as causas e prender os responsáveis por este fato".

Sete pessoas foram mortas no domingo (29), na província de Guayas, na costa do Equador, onde grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas disputam o poder à sangue e fogo, informou a Polícia.

Samborondón está cerca de 30 quilômetros a noroeste do porto de Guayaquil, o principal centro logístico de transporte de drogas para os Estados Unidos e a Europa das organizações criminosas com ligações a cartéis internacionais.

Devido à guerra entre gangues de traficantes pelo controle das rotas e do mercado, os homicídios cresceram para um recorde de 47 por 100.000 pessoas (em comparação com a taxa de 6 em 2018) no Equador, um país com 17 milhões de habitantes.

