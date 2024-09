Secretário-geral da ONU se opõe a 'qualquer invasão terrestre' no Líbano

As Nações Unidas se opõem a qualquer tipo de invasão terrestre no Líbano, insistiu, nesta segunda-feira (30), o secretário-geral da organização, António Guterres, enquanto Israel prossegue com os bombardeios contra este país.

"Observamos a situação hora a hora", disse, ao informar que alguns membros do pessoal civil da missão de manutenção da paz da ONU no Líbano tinham sido deslocados para o norte.

Com cerca de 10.000 integrantes, a missão da ONU está no sul do Líbano desde 1978 como uma contenção frente a Israel. Seu papel foi reforçado depois do conflito de 33 dias, que confrontou Israel com o movimento Hezbollah em 2006.

Sua tarefa é vigiar a aplicação da resolução 1701 do Conselho de Segurança, que estabeleceu que apenas o Exército libanês e os capacetes azuis sejam deslocados no sul do Líbano.