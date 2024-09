Ruínas e lágrimas após bombardeio israelense contra povoado no Líbano

Abdel Hamid Ramadan observa, devastado, socorristas removerem corpos dos escombros. Ele foi um dos poucos sobreviventes de um bombardeio israelense que destruiu o prédio em que ele morava com a mulher e a filha, mortas no ataque.

Assim como as cidades vizinhas, essa localidade ainda não havia sido afetada pelo confronto quase que diário entre o grupo libanês Hezbollah e Israel. “Julia era uma heroína, trabalhava e estudava", disse Ramadan sobre a filha, formada em educação infantil, psicologia e relações públicas, que morreu aos 27 anos.

"Daqui a alguns dias, quando eu me mudar para a casa da minha mãe e for a hora do almoço, vou olhar em volta e me perguntar: Onde está Julia? Onde está minha mulher? O que vou fazer agora?", disse o militar reformado libanês.

Ramadan afirmou que os moradores do prédio eram civis, e disse que não tem notícias de vários vizinhos. Equipes de resgate continuavam trabalhando no local, com a ajuda de máquinas pesadas, sob o olhar perplexo dos moradores. Um dos socorristas contou que a equipe trabalha desde a tarde de ontem, e que ainda há pessoas sob os escombros.