ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Hezbollah promete seguir com a luta contra Israel apesar da morte de seu líder

O Hezbollah afirmou nesta segunda-feira (30) que está "preparado" caso Israel inicie uma ofensiva terrestre no Líbano e prometeu prosseguir sua luta em "apoio a Gaza", apesar da morte do seu líder Hassan Nasrallah.

Hezbollah promete seguir com a luta contra Israel apesar da morte de seu líder

A morte do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, na sexta-feira (27), em um bombardeio aéreo, foi feito da espionagem israelense que culminou vários dias de operações e mostrou até que ponto se infiltrou no movimento libanês pró-Irã, segundo especialistas.

Como Israel localizou o líder do movimento libanês Hezbollah

O estudante Luan Monteiro, embora fumante, afirma que está tossindo mais do que o normal no Rio de Janeiro, que como muitas cidades brasileiras enfrenta picos de poluição, devido à onda de incêndios no país.

(Brasil clima incêndio)

WASHINGTON:

Furacão Helene causa ao menos 100 mortes ao passar pelos EUA

Pelo menos 100 pessoas morreram após a passagem do furacão Helene no sudeste dos Estados Unidos, segundo um balanço da AFP baseado em declarações das autoridades locais.

(EUA meteorologia emergência)

-- EUROPA

VIENA:

Começam as negociações para formar governo na Áustria após vitória histórica da extrema direita

As negociações para formar uma coalizão de governo começaram nesta segunda-feira (30) na Áustria, um dia depois da histórica vitória do partido de extrema direita FPÖ, cujo líder Herbert Kickl não tem garantias de assumir o país.

(Áustria eleições parlamento política, 590 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

MOSCOU:

Putin promete alcançar todos os 'objetivos fixados' na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (30) que "todos os objetivos fixados serão alcançados" na Ucrânia, em pleno conflito armado, por ocasião do segundo aniversário da anexação por Moscou de quatro regiões ucranianas.

(Rússia conflito Ucrânia, já transmitida)

ESTRASBURGO:

Opositora venezuelana Machado recebe o Prêmio Václav Havel de Direitos Humanos do Conselho da Europa

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu, nesta segunda-feira (30), o prêmio Václav Havel do Conselho da Europa, tornando-se a primeira latino-americana a obter este prêmio que reconhece ações em defesa dos direitos humanos.

(Venezuela política Europa direitos prêmio, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

Justiça francesa julga líder ultradireitista Le Pen por malversação de fundos europeus

A Justiça francesa julga, a partir desta segunda-feira (30), a líder ultradireitista Marine Le Pen por malversação de fundos públicos europeus na época em que era eurodeputada, em um caso que pode lhe custar sua candidatura presidencial de 2027 na França.

(UE França política parlamento, 660 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Otan recebe seu novo chefe, ainda que mudanças sejam improváveis

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos Mark Rutte se tornará na terça-feira o novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ainda que dificilmente consiga impor mudanças substanciais na aliança.

(Otan diplomacia defesa, 530 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KATMANDU:

Inundações no Nepal deixam pelo menos 200 mortos

As inundações e os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais que afetaram o Nepal, em particular a capital Katmandu, deixaram pelo menos 200 mortos, anunciou nesta segunda-feira (30) o Ministério do Interior nepalês.

(Nepal inundações clima meteorologia montanhas, 400 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BREST:

Ritmo de aquecimento dos oceanos quase duplicou desde 2005

A taxa de aquecimento dos oceanos quase duplicou desde 2005 e mais de um quinto da superfície global dos oceanos sofreu uma forte onda de calor em 2023, segundo um relatório do observatório europeu Copernicus publicado nesta segunda-feira (30).

(Clima ciência oceano, 520 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Reino Unido, o primeiro país do G7 a acabar com as centrais de carvão

A última central elétrica alimentada por carvão do Reino Unido fecha nesta segunda-feira (30), colocando fim à utilização deste combustível para gerar eletricidade, uma novidade para um membro do G7, o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo.

(GB Clima carvão meio-ambiente energia governo eletricidade, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]