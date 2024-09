Otan recebe seu novo chefe, ainda que mudanças sejam improváveis

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos Mark Rutte se tornará na terça-feira o novo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ainda que dificilmente consiga impor mudanças substanciais na aliança.

Para o britânico Jamie Shea, um alto funcionário da Otan que agora trabalha no grupo de especialistas da Chatham House, a Otan buscou alguém com a qualidades parecidas com as de Stoltenberg.

Os países da aliança "buscavam alguém que tivesse muitas das mesmas qualidades que Stoltenberg e que continuasse na mesma direção: primeiro-ministro, bem conectado, com longa experiência e com uma boa agenda de contatos", declarou.

Rutte, que se tornou rapidamente o favorito com o apoio dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, cumpria todos esses requisitos.