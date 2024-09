Opositora venezuelana María Corina Machado vence prêmio Vaclav Havel de DH do Conselho da Europa

A líder opositora venezuelana María Corina Machado foi anunciada nesta segunda-feira (30) como a vencedora do prêmio Vaclav Havel do Conselho da Europa, a primeira latino-americana a receber a honraria, que reconhece as ações em defesa dos direitos humanos.

"O prêmio é concedido a María Corina Machado, da Venezuela", anunciou Theodoros Rousopoulos, presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, no início da sessão plenária em Estrasburgo, nordeste da França, depois de elogiar a venezuelana como "defensora" da democracia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

bur-tjc/es/fp