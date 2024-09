Oasis anuncia shows no México, EUA e Canadá em 2025

A mítica banda britânica Oasis anunciou nesta segunda-feira (30) que sua turnê de retorno em 2025 incluirá shows no México, Canadá e Estados Unidos, após o esgotamento das datas anunciadas no Reino Unido.

O grupo disse que se apresentará no final do próximo verão (do hemisfério norte) em Toronto, Chicago, East Rutherford (periferia de Nova York), Los Angeles e Cidade do México.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"América do Norte: Oasis está chegando. Vocês têm uma última oportunidade de nos mostrar que nos amaram todo esse tempo", afirmou a banda em suas redes sociais.