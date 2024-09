Lesionado, Courtois é mais um desfalque para Ancelotti no Real Madrid

O goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois, se lesionou "no abdutor da perna esquerda" e se juntou assim aos inúmeros desfalques na equipe do técnico 'merengue', Carlo Ancelotti, para o jogo de quarta-feira, fora de casa contra o Lille, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor da perna esquerda", informou o clube em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (30).

O clube não especificou quanto tempo o goleiro ficará indisponível devido à lesão sofrida no dérbi de Madri, no domingo (1-1 contra o Atlético), embora a imprensa espanhola preveja um período entre duas e três semanas de ausência.