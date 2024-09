Inundações no Nepal deixam pelo menos 200 mortos

As inundações e os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas torrenciais que afetaram o Nepal, em particular a capital Katmandu, deixaram pelo menos 200 mortos, anunciou nesta segunda-feira (30) o Ministério do Interior nepalês.

As equipes de emergência do Nepal prosseguem com os trabalhos de busca e resgate nesta segunda-feira entre os escombros das casas destruídas em Katmandu.

Bairros inteiros da capital nepalesa foram inundados após as chuvas mais intensas registradas no leste e centro do país em mais de duas décadas. A capital ficou temporariamente sem comunicação devido aos deslizamentos de terra que bloquearam as rodovias.

Ao menos 35 pessoas foram soterradas por um deslizamento de terra que atingiu vários automóveis em uma estrada ao sul da capital, informou o porta-voz da polícia, Dan Bahadur Karki.