França registrou o setembro mais chuvoso dos últimos 25 anos

Esse dado contrasta com setembro de 2023, que foi o mais quente já registrado no país (3,6°C acima da média).

Apesar de haver uma "sensação de frescor", a média nacional de setembro esteve "próxima do normal" da época, sendo apenas 0,4 °C inferior à média do período 1991-2020, acrescentou o observatório meteorológico.

O mês que se encerra foi o "setembro mais chuvoso dos últimos 25 anos" na França, com "quase 60%" mais chuva do que a média, anunciou nesta segunda-feira (30) a agência Météo-France.

"Com um excesso de precipitação de quase 60% face à média de 1991-2020 (119 mm), setembro de 2024 torna-se o setembro mais chuvoso dos últimos 25 anos", atrás dos 130 mm registrados em média em setembro de 1999, segundo o boletim climático mensal.

"As chuvas têm sido excessivas em quase todo o país" e "excederam o dobro da média na Nova Aquitânia, no Maciço Central, na Bacia de Paris, nas costas do Canal da Mancha, assim como nos Alpes do Norte e no norte de Córsega", afirmou a Météo-France.

Para esta segunda-feira foram emitidos alertas laranja para chuvas e enchentes em Córsega, Sena e Marne, e nos Alpes, entre outros locais.