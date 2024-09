Flick comemora volta de Frenkie De Jong ao Barcelona após lesão

"Precisávamos da presença dele", declarou o técnico do Barcelona, Hansi Flick, sobre o retorno após uma longa lesão do holandês Frenkie De Jong, nesta segunda-feira (30), véspera do jogo em casa contra o suíço Young Boys, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

"É muito importante para nós podermos contar com o Frenkie, mesmo que seja apenas por cinco ou dez minutos. A atitude dele é excelente, ele está envolvido, pronto para ajudar", explicou o treinador alemão durante a coletiva de imprensa.

De Jong, de 27 anos, não joga desde abril devido a uma lesão no tornozelo. Ele faz parte do elenco que foi relacionado para enfrentar o Young Boys.