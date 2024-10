Evanilson marca seu 1º gol pelo Bournemouth, que vence Southampton (3-1) em casa

O novo reforço do Bournemouth, o brasileiro Evanilson, marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória dos 'Cherries' sobre o Southampton por 3 a 1 nesta segunda-feira (30) no encerramento da 6ª rodada da Premier League. O ex-jogador do Fluminense e do Porto, contratado por uma soma recorde, abriu o placar para o time da casa e Dango Ouattara e Antoine Semenyo ampliaram ainda no primeiro tempo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Taylor Harwood-Bellis diminuiu para os 'Saints' no início da segunda etapa, mas a reação parou aí e eles permanecem na zona de rebaixamento e sem vencer desde seu retorno à Premier League.

Já o Bournemouth ultrapassa o Manchester United e ocupa agora o 11º lugar com esta que foi a segunda vitória no campeonato. Evanilson tem um grande papel a desempenhar como substituto de Dominic Solanke, que se transferiu para o Tottenham também por um valor recorde no mês passado. O brasileiro não havia tido uma boa estreia ao perder um pênalti na derrota por 1 a 0 para o Chelsea no último jogo em casa do Bournemouth, no dia 14 de setembro. No entanto, ele afastou essa má lembrança ao aproveitar um tiro livre cobrado rapidamente por Marcus Tavernier, aos 17 minutos.

"É um gol que esperávamos de Evanilson", disse o auxiliar técnico do Bournemouth, Tommy Elphick, que substituiu o treinador suspenso Andoni Iraola. "Ele é tão inteligente e dá boas arrancadas. Não o temos encontrado o suficiente, então estou satisfeito por ele". Ouattara se posicionou então no lugar certo para desviar o chute de Lewis Cook superando o goleiro Aaron Ramsdale. Até agora, Semenyo tem preenchido a lacuna deixada por Solanke e seu chute forte acertou o canto inferior para marcar seu terceiro gol em seis jogos na Premier League nesta temporada.

O time comandado pelo técnico Russell Martin está em penúltimo lugar, com apenas um ponto ganho nos primeiros seis jogos. "Estou muito chateado com o desempenho mostrado no primeiro tempo depois do primeiro gol. Não reconheci nosso time", disse Martin. "Não houve agressividade nem coragem. Eles ficavam olhando em volta e em modo de autopreservação em campo. Não gostei nem um pouco. Mostraram luta no segundo tempo, mas já era tarde", acrescentou. Na temporada passada, as três equipes que haviam sido promovidas foram rebaixadas da Premier League pela primeira vez desde 1997/98.

As primeiras evidências desta temporada também sugerem que o abismo entre a Championship e a primeira divisão está se tornando cada vez mais difícil de superar pelas equipes promovidas. Ipswich e Leicester tampouco conseguiram vencer nas primeiras seis rodadas do campeonato, mas pelo menos estão fora da zona de rebaixamento. --- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês e classificação

- Sábado: Newcastle - Manchester City 1 - 1 Nottingham - Fulham 0 - 1