Bombardeio israelense mata chefe do Hamas no Líbano

O grupo terrorista Hamas anunciou nesta segunda-feira, 30, que seu líder no Líbano foi morto em um ataque aéreo de Israel no sul do país, onde, segundo os meios de comunicação oficiais, houve um bombardeio contra um campo de refugiados palestinos.

Fatah Sharif Abu al Amine era membro da direção do movimento no exterior e faleceu em um bombardeio que atingiu sua "casa no campo de Al Buss, no sul do Líbano", de acordo com um comunicado do Hamas, que afirmou que ele morreu ao lado de sua esposa, filho e filha, descrevendo o ocorrido como um "assassinato terrorista e criminoso".

A agência oficial libanesa ANI relatou um ataque aéreo contra o campo, próximo à cidade de Tiro, ressaltando que esta foi a "primeira vez" que o local foi alvo de um ataque.

O anúncio do Hamas veio poucas horas depois de o Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) ter informado que três de seus membros foram mortos em um ataque no distrito de Kola, em Beirute, na manhã desta segunda (em horário local).