Após ser suspenso, Dibu Martínez se desculpa por gestos ofensivos

Dibu Martínez foi suspenso por duas datas para jogos internacionais da Fifa por "comportamento impróprio e violação dos princípios do fair play", depois de fazer um gesto obsceno com a Copa América e empurrar uma câmera de televisão após a derrota argentina diante da Colômbia (2 a 1) na última rodada das Eliminatórias.

"Aceito a sanção da Fifa e peço desculpas se ofendi alguém, o momento da comemoração é para fazer muitas crianças sorrirem e não desrespeitar ninguém. Apoiarei meus amigos nesta data Fifa com a dor de não poder estar presente", disse o goleiro no Instagram.

Emiliano 'Dibu' Martínez, goleiro da seleção argentina e do inglês Aston Villa, pediu desculpas publicamente após ter sido suspenso por fazer gestos ofensivos durante a última série das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Martínez ficará de fora das próximas duas partidas da Argentina no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2026: a visita à Venezuela, no dia 10 de outubro, e a partida contra a Bolívia, em Buenos Aires, cinco dias depois.

"Nunca foi minha intenção faltar com respeito em relação a ninguém, nem entendia que um gesto bem recebido pelas pessoas fosse ofensivo, mas tentarei não ofender mais ninguém e focar apenas em conquistar títulos pela Argentina e o Aston Villa", acrescentou o goleiro de 32 anos, decisivo para que a Albiceleste se sagrasse tricampeã mundial na Copa do Catar-2022 na disputa de pênaltis.

Após oito rodadas, a Argentina lidera as Eliminatórias para a Copa do Mundo com 18 pontos, seguida por Colômbia (16) e Equador (15). Os seis primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará uma repescagem intercontinental contra um adversário a ser definido.

