Após Panamá, Guatemala rejeita entrada da Rússia no Parlamento Centro-Americano

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, rejeitou, nesta segunda-feira (30), a entrada da Rússia como observadora do Parlamento Centro-Americano (Parlacen), aprovada pelo fórum regional na semana passada.

No domingo, o Panamá havia se pronunciado contra a decisão do plenário do Parlacen, que aprovou a solicitação da Duma Estatal e do Conselho Federal da Federação russa para ser observadora deste órgão com sede na Cidade da Guatemala.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O governo da República considera inconsistente a integração de um Estado que não respeita as normas do direito internacional ao Parlamento Centro-Americano", declarou Arévalo em coletiva de imprensa.