A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Brasil) - Entrevista com o climatologista Carlos Nobre -

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Paul McCartney se apresenta no Uruguai com a turnê 'Got Back' - 21H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Outubro)