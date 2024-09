Parlamento da Turíngia elege líder conservador, rejeita AfD

Deputados do estado do Leste Alemão escolhem membro da CDU como presidente da câmara. Apesar de ter obtido o maior número de assentos, extremistas de direita estão isolados na Turíngia por todos os demais partidos.Thadäus König, da União Democrata Cristã (CDU), de centro-direita, foi eleito neste sábado (28/09) presidente do parlamento estadual da Turíngia. Ele concorria com Wiebke Muhsal, da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), ao cargo que confere a liderança do órgão e o poder de convocar os deputados para sessões a qualquer momento. O conservador obteve 54 dos 88 votos, com o apoio das legendas de centro-esquerda e extrema esquerda. Nas eleições regionais de 1º de setembro, seu partido, CDU ficara em segundo lugar, com 24% dos votos. Tendo obtido 32,8%, e portanto mais de um terço dos assentos, a AfD tinha prioridade para apresentar um candidato à presidência do órgão legislativo. Formando um assim chamado "cordão sanitário", os demais partidos se propuseram a bloquear a candidata de extrema direita, e na quinta-feira se reuniram para a votação – a qual, no entanto, degenerou em caos. O deputado mais idoso, Jürgen Treutler, da AfD, de 73 anos, que presidia a sessão, recusou-se a deixar outros parlamentares falarem ou proporem candidatos alternativos para o cargo. Os democratas cristãos protestaram contra a obstrução por parte de Treutler, acusando-o de tentativa de "tomada de poder" durante a sessão constituinte, e apelaram ao tribunal constitucional da Turíngia. Este deliberou contra a AfD, abrindo o caminho para a candidatura de Thadäus König. Contornando os ultradireitistas, a CDU tenta formar um governo estadual de coalizão, a ser encabeçado por Mario Voigt. Para tal, está negociando com o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, e a recém-fundada Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), populista de esquerda. av (AP,DPA)